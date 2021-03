COVID-19 : le nombre d’hospitalisations grimpe à 9 au Bas-Saint-Laurent 

La Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent a présenté une nouvelle mise à jour de la situation épidémiologique régionale, ce mardi 23 mars en fin de journée. On rapporte notamment 3 nouvelles hospitalisations pour un total de 9, ainsi que 72 cas actifs.

Les cas actifs sont répertoriés en majorité au KRTB, soit dans la MRC de Rivière-du-Loup (39), la MRC de Kamouraska (22), la MRC de Témiscouata (2) et la MRC des Basques (2). Au moins un cas a aussi été détecté dans chacune des autres MRC du territoire.

Selon les autorités de santé publique, le nombre de cas de variants est resté stable à 30. On dénombre également toujours 12 éclosions au Bas-Saint-Laurent, dont celle liée à l’unité jumelée pédiatrie/court séjour du Centre hospitalier du Grand-Portage de Rivière-du-Loup. Cinq cas de COVID-19 ont été détectés de ce côté jusqu’ici.

Les hospitalisations concernent des personnes âgées de 2 à 75 ans, selon la Santé publique. Plus tôt dans la journée, le Dr Sylvain Leduc, directeur régional de la santé publique, a confirmé que des jeunes faisaient partie des malades plus sévèrement affectés.

Du côté des institutions d’enseignement, le CISSS du Bas-Saint-Laurent signale que 6 écoles sont des lieux d’éclosion et qu’on retrouve 15 écoles avec au moins un cas positif. Plus de 750 élèves et membres du personnel sont en isolement.

>> Aussi à lire : Pas de retour en zone rouge à très court terme au Bas-Saint-Laurent