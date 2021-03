Appel au dépistage pour les élèves et le personnel de deux écoles de La Pocatière

La Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent lance un appel au dépistage pour tous les élèves et membres du personnel de l’école primaire Sacré-Cœur de La Pocatière et de l’école polyvalente de La Pocatière. L’exposition possible à des cas de variants de la COVID-19 dans les deux écoles rend nécessaire cet appel au dépistage.

Il est recommandé de prendre rendez-vous dès maintenant sur le site https://cv19quebec.ca ou par téléphone au 1-877-644-4545 à compter de 8 h lundi. Deux sites de dépistage seront accessibles dès demain de 8 h à 20 h, soit celui situé au 956, 12e avenue boulevard Dallaire à La Pocatière et celui situé à la salle municipale de Saint-Pacôme, au 27 rue Saint-Louis.

Par ailleurs, la Direction de la santé publique demande à toutes les personnes visées par cet appel de minimiser leurs contacts au cours des 14 prochains jours, de porter le masque de procédure en présence d'autres individus et de respecter les consignes de distanciation physique jusqu'à l'obtention du résultat de leur test de dépistage. En cas de symptômes, tous les membres d’une même famille doivent demeurer en isolement.

La participation à cet appel de dépistage contribuera à prévenir une transmission accrue de la COVID-19 en raison de la grande contagiosité potentielle des variants.