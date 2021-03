Le Bas-Saint-Laurent répertorie cinq nouveaux cas de COVID-19

Selon les plus récentes données transmises par le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, 5 nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan de la région en date du 16 mars. On dénombre actuellement 51 cas actifs.

Au KRTB, seule la situation dans la MRC des Basques et la MRC de Témiscouata demeure stable avec aucun nouveau cas positif recensé. La MRC de Kamouraska dénombre 2 nouvelles infections et 17 cas actifs, tandis que la MRC de Rivière-du-Loup répertorie un nouveau cas de COVID-19, avec 14 cas actifs. Un cas indéterminé ou à reclasser s’ajoute également au bilan du Bas-Saint-Laurent.

À titre comparatif, la MRC de La Matanie ajoute un nouveau cas positif en date d’aujourd’hui. Celles de Rimouski-Neigette, de La Mitis et de La Matapédia ne voient pas leur bilan augmenter.

Le cumulatif de cas confirmés au Bas-Saint-Laurent se dénombre donc à 1628 depuis le début de la pandémie, soit 36 de plus dans les 7 derniers jours. De plus, 1547 personnes se sont rétablies dans la région, soit 27 de plus dans la dernière semaine. Finalement, 738 tests de dépistage ont été réalisés dans la journée d’hier.

DONNÉES PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

MRC de Kamouraska : 186 (+2)

MRC de Rivière-du-Loup: 307 (+1)

MRC de Témiscouata : 125

MRC des Basques : 34

MRC de Rimouski-Neigette : 599

MRC de La Mitis : 86

MRC de La Matanie : 224 (+1)

MRC de La Matapédia : 50

Indéterminés : 17 (+1)

Total : 1628

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 561 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 298 747 personnes infectées. Parmi celles-ci, 281 436 sont rétablies. Elles font également état de 8 nouveaux décès. Le nombre total de décès s'élève donc à 10 558 au Québec.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 20 depuis la veille, avec un cumul de 533. Parmi celles-ci, 91 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit une diminution de 5 par rapport à lundi. Les prélèvements réalisés s'élèvent à 18 784, pour un total de 7 053 011 depuis le début de la pandémie. Finalement, 28 861 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 774 600. Depuis le début de la campagne de vaccination, 1 050 355 doses ont été reçues au Québec.