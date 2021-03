Un cas de COVID-19 à l’École secondaire de Rivière-du-Loup 

Le Centre scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a confirmé qu’un membre du personnel de l’École secondaire de Rivière-du-Loup a reçu un diagnostic positif à la COVID-19, ce dimanche 14 mars.

Dans une communication envoyée aux parents plus tôt dans la journée, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a précisé que toutes les personnes à risque ont été contactées et placées en isolement. Il ne s’agit pas d’une éclosion et aucune fermeture de classe n’est nécessaire pour l’instant.

«Si vous n’avez pas été appelés par la Santé publique, c’est que le risque d’infection de votre enfant est considéré comme faible et il peut continuer de fréquenter l’établissement», peut-on lire dans le courriel.

Le CISSS demande néanmoins aux parents de porter une attention particulière à l’apparition de symptômes.

De son côté, le Centre scolaire rappelle que la priorité demeure la santé des élèves et de son personnel. La situation est suivie de près, assure-t-on.