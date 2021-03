Un nouveau cas de variant dans la MRC de Rivière-du-Loup 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce qu'un deuxième cas de variant de la COVID-19 a été détecté dans la MRC de Rivière-du-Loup, ce dimanche 14 mars. La nouvelle a été confirmée après que des analyses aient été effectuées auprès des tests positifs confirmés dans le bilan de la veille.

Le variant a été associé à l'unique (nouveau) cas qui a été enregistré dans la région de Rivière-du-Loup depuis le 12 mars, 16 h. Les tests de criblage effectués auprès des quatre autres cas, recensés dans les MRC de Kamouraska et de la Mitis, se sont avérés négatifs.

Sylvie Lamontagne, adjointe à la présidente-direction générale et aux relations médias du CISSS du Bas-Saint-Laurent, indique de nouvelles analyses seront réalisées prochainement afin d'identifier avec certitude contre quel variant les autorités de la santé publique devront lutter.

Le plus fréquent observé au Québec est le variant britannique, une mutation du virus qui le rend plus facilement transmissible et dont la létalité est plus importante.

Vendredi, le directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc, n'avait pas caché une certaine inquiétude devant la détection d'un variant sur le territoire. «Ma principale inquiétude, c’est la contagiosité. On avait peut-être un peu baissé la garde dans certaines situations. Quand on a permis le retour des gens dans les restaurants, ça ne voulait pas dire que le virus était disparu. Ça veut dire qu’on est supposé être capable de procéder à ces réouvertures dans un cadre contrôlé», avait-t-il expliqué, lançant du même coup un appel à la vigilance.

«À cette période-ci de l’année, toutes les personnes qui ont mal à la gorge, qui toussent, qui font de la fièvre, qui ne goutent plus rien ou qui ne sentent plus rien, c’est la COVID-19. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas aller au travail ni en classe, ne pas aller visiter des proches quand on a quelques symptômes que ce soit. Il faut prendre rendez-vous pour se faire dépister», avait-il ajouté.

AUCUN NOUVEAU CAS DIMANCHE

Par ailleurs, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) ne rapporte aucune aucune nouvelle infection de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent, dimanche. Au cours des sept derniers jours, on rapporte une hausse de 37 cas.

Depuis le début de la pandémie, 1 619 tests positifs ont été confirmés sur l'ensemble du territoire. Actuellement, le nombre de cas actifs s'élève à 52. Ils se trouvent principalement dans les MRC de Rivière-du-Loup (16), de Kamouraska (14) et de la Matanie (10).

Les autorités précisent aussi que 1537 (+4) personnes sont considérées comme étant guéries. Le bilan des décès est stable à 30.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‑19 font état de :