Rivière-du-Loup prend part à la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19

La Ville de Rivière-du-Loup joint sa voix au chœur qui s’élève de toutes les régions au Québec pour commémorer ce 11 mars les victimes de la COVID-19. La Journée de commémoration nationale entend également saluer l’apport inestimable des différents corps de métiers et des membres de la société civile qui sont au front pour lutter contre la pandémie.

«La dernière année a été éprouvante pour tous, mais il ne faut jamais oublier qu’au-delà des divers impacts sur nos vies respectives, certains y ont laissé un membre de leur famille, un ami ou un autre être cher. Nous avons le devoir de ne jamais oublier ces victimes et ce 11 mars, à Rivière-du-Loup comme partout au Québec, nos plus sincères pensées se tournent vers les disparus, leurs familles et leurs proches», déclare la mairesse Sylvie Vignet.

Un an exactement après que l’Organisation mondiale de la santé ait décrété l’état de pandémie, les drapeaux seront donc en berne du lever au coucher du soleil à Rivière-du-Loup, pour traduire la profonde tristesse et l’élan de compassion des élus, des employés de la Ville et des Louperivois envers l’ensemble des familles et proches des victimes de la COVID‑19.

Sur le coup de 13 h, les élus observeront en outre la minute de silence nationale devant les drapeaux en berne de l’hôtel de ville. Ils invitent les citoyens à faire de même, où qu’ils soient à ce moment, ou à se joindre à eux s’ils le désirent, selon les règles de distanciation. La rose blanche ayant été retenue par le gouvernement comme symbole officiel, la tour de l’hôtel de ville sera protocolairement éclairée de cette couleur en soirée, à l’image de la tour centrale de l’hôtel du Parlement à Québec.