COVID-19: huit nouveaux cas COVID s'ajoutent au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de cas de COVID-19 ne cesse d'augmenter depuis le 8 mars au Bas-Saint-Laurent qui compte maintenant 1 601 personnes infectées depuis le début de la pandémie il y a un an. Mercredi, ce sont 8 nouveaux cas qui s'ajoutent au bilan pour un total de 47 cas actifs sur le territoire.

Ce sont les MRC de Kamouraska (10 cas actifs), Rivière-du-Loup (10 cas actifs), Les Basques et de Rimouski-Neigette (6 cas actifs), toutes avec deux cas chacune, qui sont concernées.

Rappelons que mardi en fin d'après-midi, le CISSS du Bas-Saint-Laurent lançait un appel au dépistage ciblé pour toutes les personnes ayant fréquenté le relais de motoneigistes du club Les Pistolets de Trois-Pistoles et celui du club Les Aventuriers de Saint-Modeste les 26, 27 et 28 février et les 5, 6 et 7 mars.

Au Kamouraska, les restaurants Resto chez Ti-Gus et Restaurant de la montagne tous deux situés à Saint-Pascal ont temporairement fermé leurs portes. Une mesure préventive en lien avec la COVID-19. Le Kamouraska compte actuellement 10 cas actifs sur son territoire.

Le Bas-Saint-Laurent compte 1 524 guérisons, 30 décès et il n’y a aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19. Pas moins de 956 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Cas par MRC :