Dépistage ciblé pour les personnes ayant fréquenté les relais de motoneigistes à Saint-Modeste et Trois-Pistoles

La Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent lance un appel au dépistage ciblé pour toutes les personnes ayant fréquenté le relais de motoneigistes du club Les Pistolets de Trois-Pistoles et celui du club Les Aventuriers de Saint-Modeste les 26, 27 et 28 février et les 5, 6 et 7 mars.

Des personnes ayant reçu un diagnostic positif de COVID-19 se sont rendues dans ces deux relais de motoneigistes.

Pour faciliter le dépistage, il est fortement recommandé de prendre un rendez-vous au 1 877 644-4545 et d’avoir sa carte d’assurance maladie en main au moment de la prise de rendez-vous.

Les personnes visées par cet appel ne sont pas soumises à un isolement à moins de présenter des symptômes de la COVID-19. Si tel est le cas, elles doivent se placer en isolement jusqu’à la réception de leur résultat de dépistage.