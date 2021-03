COVID-19: deux cas s'ajoutent au Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent compte maintenant 1 565 cas alors qu'un nouveau cas a été identifié dans la MRC Kamouraska et un autre dans la MRC de La Matanie. Le territoire compte désormais 30 cas actifs.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent précise que 1 505 d'entre elles sont guéries et il n'y a plus aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19.

Il n'y a peu de nouveaux décès (30). Mardi, 658 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Cas par MRC :

Kamouraska 168 (+1) Rivière-du-Loup 293 Témiscouata 122 Les Basques 30 Rimouski-Neigette 595 La Mitis 82 La Matanie 210 (+1) La Matapédia 50 Indéterminés 15 (-1) Bas-Saint-Laurent 1565

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :