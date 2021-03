COVID-19: quatre nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent recense quatre nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire, dont 1 cas dans la MRC de Kamouraska, 2 cas dans la MRC de Rimouski-Neigette et 1 cas dans La Matanie.

Pas moins de 1 564 personnes ont été infectées par le nouveau coronavirus au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie, il y a un an. La Santé publique précise que 1 503 d'entres elles sont guéries et il n'y a plus aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19.

Il n'y a peu de nouveaux décès (30). Mardi, 355 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Cas par MRC :

Kamouraska 167 (+1) Rivière-du-Loup 293 Témiscouata 122 Les Basques 30 Rimouski-Neigette 595 (+2) La Mitis 82 La Matanie 209 (+1) La Matapédia 50 Indéterminés 16 Bas-Saint-Laurent 1564

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :