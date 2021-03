La vaccination bientôt offerte dans les pharmacies communautaires

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a réitéré ce mardi que l'émergence des variants est préoccupante et que le principal défi actuellement est de contenir leur propagation.

Dans ce contexte, les efforts de vaccination seront intensifiés au cours des prochaines semaines. D'ailleurs, le ministre a annoncé que la population pourra bientôt se faire aussi vacciner dans les pharmacies communautaires. Une première phase de déploiement sera réalisée dans la région de Montréal dans environ 350 pharmacies. Les premiers lieux seront dévoilés dans les prochains jours et la prise de rendez-vous débutera le 15 mars. Il est ensuite prévu que la vaccination soit offerte graduellement dans les pharmacies communautaires des autres régions du Québec dans les semaines suivantes.

La contribution des pharmaciens aux efforts de vaccination de la COVID-19 est un gain considérable puisqu'ils sont très accessibles pour les patients et l'une des principales sources de services de santé de proximité. Rappelons que le projet de loi modifiant la Loi sur la pharmacie afin de favoriser l'accès à certains services a été adopté en 2020, permettant notamment aux pharmaciens de prescrire et d'administrer des vaccins.

«Il faut être très prudents avec la situation actuelle. Bien qu'on ait l'impression d'avoir atteint un plateau, nous avons présentement deux courbes au Québec : celle de l'ancienne souche qui descend et celle du variant britannique qui augmente. J'invite donc l'ensemble des Québécois à redoubler de vigilance et à ne surtout pas penser que la bataille est gagnée», a mentionné Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Les critères pour l'accès à la vaccination sont les mêmes dans toutes les régions. Toutefois, certaines régions sont en mesure d'ouvrir plus tôt la vaccination pour certains groupes. Consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus simple pour suivre la séquence de vaccination dans sa région.



Une analyse est en cours concernant la vaccination à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer facilement, considérant les contraintes et les exigences des vaccins actuels. Rappelons que les personnes sont invitées à prendre rendez-vous dans un centre de vaccination le plus près de chez elles et à ne pas hésiter à demander l'aide d'un proche au besoin. Des ressources sont également déployées dans plusieurs régions pour transporter les personnes qui ont besoin d'assistance vers les lieux de vaccination. Une nouvelle collaboration avec la Fédération des centres d'action bénévole du Québec (FCABQ) vise d'ailleurs le besoin de transport et d'accompagnement dans le cadre de la campagne de vaccination.

Enfin, soulignons qu'une annonce concernant les mesures sanitaires est prévue le mercredi 3 mars.