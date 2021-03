Vaccination: 7500 nouvelles places de rendez-vous contre la COVID-19

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme l’arrivage de nouvelles doses des vaccins Pfizer BioNTech et Moderna au cours des prochaines semaines. En conséquence, 7500 nouvelles places de rendez-vous sont disponibles dès maintenant pour les personnes désirant être vaccinées contre la COVID-19, et ce pour les mois de mars et avril.

Pour l’instant, ces rendez-vous sont accessibles aux personnes de 80 ans et plus et leurs proches aidants de 70 ans et plus qui les accompagneront lors de la vaccination. La prise de rendez-vous se fait toujours sur le site Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545.

Depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19 le 24 décembre, 12 109 doses ont été administrées au Bas-Saint-Laurent.