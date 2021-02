Trois cas de COVID-19 supplémentaires au Bas-Saint-Laurent

L'Institut national de la santé publique du Québec rapporte aujourd'hui trois nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, dont 2 dans la MRC de Rivière-du-Loup et 1 dans la MRC de Témiscouata.

Le nombre de cas actifs au Bas-Saint-Laurent se chiffre maintenant à 34, dont 11 dans la région de Rivière-du-Loup et 17 au Témiscouata. Au total, on compte 1 556 cas de COVID-19 depuis le début de la crise au Bas-Saint-Laurent dont 1 492 guérisons et 30 décès.

Cas par MRC du Bas-Saint-Laurent :

Kamouraska : 166

Rivière-du-Loup : 292 (+2)

Témiscouata 120 (+1)

Les Basques 30

Rimouski-Neigette : 592

La Mitis : 82

La Matanie : 208

La Matapédia : 50

Indéterminés : 16

Bas-Saint-Laurent : 1556 (+3)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‑19, dans les 24 dernières heures au Québec, font état de 737 nouveaux cas, pour un total de 287 740 personnes infectées et 269 530 personnes rétablies. On déplore 9 nouveaux décès, mais un total de de 10 393 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec rapporte aussi 601 hospitalisations, soit une augmentation de 2 et 117 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 5.

Un total de 25 347 prélèvements ont été réalisés le 26 février. Du côté de la vaccination, 12 469 doses ont été administrées, pour un total de 432 255 sur 537 825 doses reçues au total.