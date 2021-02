COVID-19 : 38 cas actifs au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte aujourd'hui trois cas supplémentaires de COVID-19 sur son territoire, dont deux se trouvent dans la MRC de Témiscouata, et 1 dans la MRC de Rimouski-Neigette. Le nombre de cas actifs dans la région se chiffre maintenant à 38.

On compte aussi deux personnes atteintes de la COVID-19 présentement hospitalisées et 1 470 personnes rétablies. Le nombre de décès est inchangé, avec 30 depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020. Un total de 370 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Cas par MRC du Bas-Saint-Laurent :

MRC de Kamouraska : 166

MRC de Rivière-du-Loup: 287 (cas actifs : 14)

MRC de Témiscouata : 110 (+2) (cas actifs : 18)

MRC des Basques : 28

MRC de Rimouski-Neigette : 592 (+1) (cas actifs : 5)

MRC de La Mitis : 82

MRC de La Matanie : 208

MRC de La Matapédia : 50

À déterminer / non classé: 15

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures au Québec, font état de 805 nouveaux cas, pour un total de 282 927 personnes infectées. On compte aussi 264 497 personnes rétablies. Dans la province, on déplore 11 nouveaux décès. Le nombre d'hospitalisation est maintenant de 689, soit une augmentation de 3, dont 117 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 2.

Un total de 17 684 prélèvements ont été réalisés le 20 février et 7 396 doses de vaccin ont été administrées, pour un total de 353 894 sur 401 685 doses reçues au total.