Vaccination au Bas-Saint-Laurent : près de 6000 doses disponibles d’ici 10 jours 

La campagne de vaccination reprendra au Bas-Saint-Laurent au cours des prochains jours, alors que les autorités régionales de santé publique attendent la livraison d’un peu moins de 6000 doses d’ici environ 10 jours. À terme, ces nouveaux arrivages permettront à la région de franchir la barre des 12 000 vaccins administrés.

La première livraison de 3510 doses est attendue ces prochaines heures, alors que l’autre, chiffrée à 2340 doses, devrait se présenter la semaine prochaine. Il s’agirait du vaccin de Pfizer-BioNTech.

C’est une reprise de la vaccination au Bas-Saint-Laurent, après un petit moment d’arrêt lié à un ralentissement de la distribution à travers le pays et la province. D’ailleurs, ces nouvelles doses étaient attendues un peu plus tôt, mais la tempête qui a frappé le nord-est des États-Unis a changé les plans.

«Les nouveaux vaccins vont servir pour finaliser la campagne dans les ressources intermédiaires, pour poursuivre celle dans les résidences privées pour aînés et pour poursuivre aussi la vaccination des travailleurs de la santé jugés essentiels», a confirmé Gilles Turmel, conseiller aux relations médias au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Les autorités de santé publique espèrent également pouvoir entamer la «vaccination massive» du grand public, à commencer par les personnes plus âgées de 80 ans et plus qui habitent leur propre résidence, au début mois de mars. L’ordre de priorité établie par le gouvernement sera respecté.

Cette opération sera toutefois liée directement aux doses disponibles pour la région. Québec a annoncé vouloir rapatrier des doses de vaccins des régions moins touchées – comme le Bas-Saint-Laurent – vers les grands centres où la pandémie frappe davantage.

«Pour cette semaine et la semaine prochaine, ça ne nous touche pas, a commenté M. Turmel. Par la suite, la situation est encore inconnue. On ne sait pas encore combien de doses nous en recevrons, ni si une partie de celles-ci devra être refilée à Montréal ou ailleurs.»

Afin de coordonner le bon déroulement de la vaccination massive de la population, le CISSS du Bas-Saint-Laurent aménagera huit sites de vaccination sur l’ensemble du territoire, soit un par MRC. Des sites de vaccination secondaires seront aussi éventuellement ouverts afin de bien servir certains secteurs ciblés.

Depuis le début de la campagne de vaccination au Bas-Saint-Laurent, en décembre, 6319 doses de vaccin ont été administrées, ce qui représente 3,2 % de la population. La moyenne provinciale se situe à 3,1 %. Si des régions éloignées comme le Nord-du-Québec et la Côte-Nord ont reçu davantage de doses au prorata de la population, c’est qu’elles ont été priorisées en raison de leur situation géographique, rappelle Québec.

Notons par ailleurs que l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a confirmé, jeudi, que la première dose de vaccin était efficace à 80 %. Cette nouvelle indique, à l’heure actuelle, que le choix du gouvernement de retarder la seconde dose afin de vacciner le plus de citoyens était le bon, selon les experts.