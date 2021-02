COVID-19: sept nouveaux cas au Témiscouata et éclosion chez Bégin & Bégin

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent annonce jeudi matin que sept nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan bas-laurentien et qu'ils sont tous situés dans la MRC de Témiscouata.

De plus, le CISSS confirme une éclosion à la scierie Bégin & Bégin de Lots-Renversés à Saint-Juste-du-Lac. Deux employés ont été infectés ainsi qu'une troisième personne (il s'agit d'un cas d'infection secondaire).

La direction de l'entreprise a réagit sur sa page Facebook. «(...) le 16 février dernier, nous avons pris la décision de suspendre nos opérations temporairement par mesure préventive. Les employés ont reçu un mémo avec des instructions pour le dépistage et nous avons fait appel à une compagnie experte en décontamination pour nettoyer les lieux de travail. Nous avons collaboré de près avec la Santé publique afin d’identifier les contacts et accélérer le traçage et le dépistage. À ce jour, tous les employés qui ont été jugés à risque ont déjà été contactés par la santé publique et ont été retirés du milieu de travail.»

L'entreprise assure que le milieu de travail demeure sécuritaire pour ses travailleurs. «Grâce à l’effort de tous et nos mesures proactives, nous sommes en mesure de confirmer que nous reprenons nos opérations», poursuit Bégin & Bégin.

Soulignons aussi qu'un 19e travailleur a été déclaré positif au cours des dernières heures comme 5 autres personnes, 10 au total, tous en lien avec ces travailleurs. Au total, 29 cas sont donc liés à l'abattoir. Rappelons que des employés de Viandes duBreton résident au Témiscouata.

Le Centre intégré souligne aussi que la comptabilisation des cas s'effectue parfois en décalage et non en temps réel.

Le bilan total est maintenant de 1 518 cas. On dénombre 1 460 guérisons, 30 décès, 1 hospitalisation et 664 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Cas par MRC :

Kamouraska 166 Rivière-du-Loup 283 Témiscouata 100 (+7) Les Basques 28 Rimouski-Neigette 587 La Mitis 82 La Matanie 207 La Matapédia 50 Indéterminés 15 Bas-Saint-Laurent 1518

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 900 nouveaux cas, pour un total de 279 887 personnes infectées;

- 260 245 personnes rétablies;

- 10 nouveaux décès – mais un total de 10 264 est annoncé en raison du retrait de 4 décès non attribuables à la COVID-19 –, soit :

- 4 décès dans les 24 dernières heures,

- 4 décès entre le 11 et le 16 février,

- 2 décès avant le 11 février,

- 747 hospitalisations, soit une diminution de 19;

- 129 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 1;

- 29 363 prélèvements réalisés le 16 février;

- 2 234 doses de vaccin administrées, pour un total de 302 118;

- 401 685 doses reçues au total.