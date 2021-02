COVID-19: six nouveaux cas COVID au Bas-Saint-Laurent

L'éclosion de COVID-19 à l'usine Viandes duBreton a une incidence sur le nombre de nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent et plus particulièrement dans la MRC de Rivière-du-Loup où l'on retrouve quatre des six nouveaux cas. Le total grimpe maintenant 1 507 pour 25 cas actifs.

La MRC compte aussi un cas de plus pour 92 cas. L’origine du sixième cas étant encore à déterminer. Les autorités médicales recensent 1 452 guérisons, 30 décès et 2 hospitalisations. Pas moins de 462 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Cas par MRC :

Kamouraska 166 Rivière-du-Loup 279 (+4) Témiscouata 92 (+1) Les Basques 28 Rimouski-Neigette 587 La Mitis 82 La Matanie 207 La Matapédia 50 Indéterminés 16 (+1) Bas-Saint-Laurent 1507

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 728 nouveaux cas, pour un total de 277 518 personnes infectées

- 257 434 personnes rétablies

- 16 nouveaux décès – mais un total de 10 229 est annoncé en raison du retrait de 1 décès non attribuable à la COVID-19 –, soit :

- 5 décès dans les 24 dernières heures

- 8 décès entre le 8 et le 13 février

- 3 décès avant le 8 février

- 804 hospitalisations, soit une diminution de 1

- 136 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 4

- 22 649 prélèvements réalisés le 13 février

- 912 doses de vaccin administrées, pour un total de 294 886

- 310 425 doses reçues au total