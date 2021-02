COVID-19: Quatre nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

La Santé publique annonce avoir identifié quatre nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent, un chiffre qui ne tient pas compte de l'éclosion de 8 cas à l'usine Viandes duBreton de Rivière-du-Loup. Ces nouveaux cas sont situés dans les MRC de Témiscouata (2), Rivière-du-Loup (1) et l'origine du dernier est toujours à déterminer.

Le nombre total de cas est donc de 1 491, il y a maintenant 1 447 guérisons et le nombre de décès est inchangé à 30. Le nombre de cas actif est de 14, mais c'est sans tenir compte des travailleurs infecté de duBreton. Rappelons qu'une enquête épidémiologique est déjà en cours à l'usine.

Pas moins de 68 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Cas par MRC :

Kamouraska 166 Rivière-du-Loup 266 (+1) Témiscouata 91 (+2) Les Basques 28 Rimouski-Neigette 587 La Mitis 82 La Matanie 207 La Matapédia 50 Indéterminés 14 (+1) Bas-Saint-Laurent 1491

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 984 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 274 831 personnes infectées. Parmi celles-ci, 254 001 sont rétablies. Elles font également état de 25 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 10 173 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. De ces 25 décès, 4 sont survenus dans les 24 dernières heures, 13 entre le 5 et le 10 février, 7 avant le 5 février et 1 à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 25 par rapport à la veille, avec un cumul de 849. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 6, pour un total actuel de 137. Les prélèvements réalisés le 10 février s'élèvent à 33 587, pour un total de 6 225 791. Finalement, 7 927 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 280 612. Jusqu'à maintenant, 310 425 doses ont été reçues.