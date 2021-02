Deux nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Selon les plus récentes données de l'Institut national de la santé publique du Québec, on recense deux nouveaux cas de COVID-19 dans la région du Bas-Saint-Laurent, dont 1 dans la MRC de Rimouski et 1 dans la MRC de Rivière-du-Loup.

On dénombre aujourd'hui 16 cas actifs sur le territoire, dont 5 dans la MRC de Kamouraska. Le nombre de cas total depuis le début de la pandémie au Bas-Saint-Laurent se chiffre maintenant à 1 479. Les autorités rapportent un total de 1 433 guérisons et 30 décès.

CAS PAR MRC :

Kamouraska : 166

Rivière-du-Loup : 262 (+1)

Témiscouata : 86

Basques : 28

Rimouski : 583 (+1)

La Mitis : 83

Matane : 207

La Matapédia : 50

Bas-Saint-Laurent : 1 479

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 au Québec font état de 1 204 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 268 977 personnes infectées. Parmi celles-ci, 246 695 sont rétablies.

Elles rapportent aussi 27 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 9 999 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 58 par rapport à la veille, avec un cumul de 982. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 9, pour un total actuel de 159.

Finalement, 4 373 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 253 904. Jusqu'à maintenant, 294 825 ont été reçues.