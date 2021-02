Cinq nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Les autorités de santé publique rapportent cinq nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, portant le total à 1 476 cas. Ces nouveaux cas sont situés dans les MRC de Kamouraska (1), de Rivière-du-Loup (2), de Rimouski-Neigette (1) et de La Mitis (1).

Le nombre de cas actifs grimpe dorénavant à 15 pour 1 426 guérisons. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent ne rapporte aucun décès, dont le nombre demeure stable à 30. Il y a actuellement 3 hospitalisations sur le territoire bas-laurentien. Pas de moins de 487 tests de dépistages ont été réalisés mardi.

Cas par MRC :

Kamouraska 166 (+1) Rivière-du-Loup 261 (+2) Témiscouata 85 Les Basques 28 Rimouski-Neigette 583 (+1) La Mitis 83 (+1) La Matanie 206 La Matapédia 50 Indéterminés 14 Bas-Saint-Laurent 1476

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 053 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 265 579 personnes infectées. Parmi celles-ci, 242 692 sont rétablies. Elles font également état de 37 nouveaux décès, pour un total de 9 899. De ces 37 décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 18 entre le 27 janvier et le 1er février, 9 avant le 27 janvier et 1 à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 4 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 106. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, pour un total actuel de 177. Les prélèvements réalisés le 1er février s'élèvent à 25 319, pour un total de 5 950 146. Finalement, 590 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 241 546. Jusqu'à maintenant, 256 625 ont été reçues.