COVID-19: seulement 20 cas actifs dans tout le Bas Saint-Laurent

Les plus récentes données transmises par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent font état de deux nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire portant le total à 1 467 personnes infectées par le nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie.

En déduisant de ce nombre les décès (30) et le nombre de guérisons (1 417), il n'y a donc plus que 20 cas actifs au Bas-Saint-Laurent.

Un des nouveaux cas est situé dans la MRC de Kamouraska (1), le second étant à déterminer. À noter aussi que Rivière-du-Loup (-1), Rimouski-Neigette (-4) et La Matanie (-1) ont vu ensemble six cas être retirés de leur bilan et déplacés sous la mention «indéterminée».

Deux personnes sont toujours hospitalisées. Jeudi, pas moins de 699 tests de dépistage ont été réalisés.

Cas par MRC :

Kamouraska 164 (+1)

Rivière-du-Loup 259 (-1)

Témiscouata 86

Les Basques 28

Rimouski-Neigette 580 (-4)

La Mitis 81

La Matanie 206 (-1)

La Matapédia 49

Indéterminés 14 (+7)

Bas-Saint-Laurent 1467

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 295 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 259 993 personnes infectées. Parmi celles-ci, 235 516 sont rétablies. Elles font également état de 50 nouveaux décès, pour un total de 9 717. De ces 50 décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 35 entre le 22 et le 27 janvier et 6 avant le 22 janvier.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 47 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 217. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 3, pour un total actuel de 209. Les prélèvements réalisés le 27 janvier s'élèvent à 38 410, pour un total de 5 796 593. Finalement, 3 071 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 236 057. Jusqu'à maintenant, 238 100 doses ont été reçues.