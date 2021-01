93 % des résidents des CHSLD du Bas-Saint-Laurent ont été vaccinés 

Si la campagne de vaccination prendra une pause forcée la semaine prochaine au Bas-Saint-Laurent, faute d’une continuité dans la livraison des doses de la compagnie Pfizer-BioNTech, la vaccination des personnes considérées comme étant les plus à risque progresse dans la région. On estime aujourd’hui que 93 % des résidents des CHSLD du Bas-Saint-Laurent ont reçu un premier vaccin contre la COVID-19.

Le directeur régional de la santé publique, le Dr Sylvain Leduc, indique que les résidents d’une seule unité du CHSLD de Chauffailles de Rivière-du-Loup sont toujours en attente de leur première dose du vaccin en raison d’une éclosion qui n’est pas encore tout à fait terminée. Ailleurs au KRTB, tous les résidents des CHSLD ont reçu le vaccin.

«Nous constatons un taux d’acceptation très élevé auprès des résidents en CHSLD, puisque 97 % des gens acceptent de recevoir le vaccin», s’est réjoui le Dr Leduc.

En date du 20 janvier, on estime que plus de 3200 doses du vaccin de l’entreprise Pfizer-BioNTech ont été administrés depuis son arrivée dans la région au cours de la période des Fêtes. À ce bilan s’ajoutent aussi maintenant les 700 doses du vaccin de Moderna dont la livraison a été enclenchée plus récemment.

Du 22 au 25 janvier, environ 1000 personnes supplémentaires seront également vaccinées grâce à un nouvel arrivage de doses au Bas-Saint-Laurent, confirment les autorités régionales de santé publique. «Lundi prochain, 5000 personnes, à peu de choses près, auront reçu une première dose de vaccin. C’est une très bonne nouvelle», a souligné le Dr Sylvain Leduc.

Il précise d’ailleurs que la grande majorité des doses ont été administrées aux travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux, notamment ceux qui œuvrent dans les CHSLD. De ce côté, dit-il, les demandes «excèdent» la capacité de livraison, le taux d’acception étant aussi élevé.

PAUSE DANS LA LIVRAISON

Selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, une pause dans la vaccination sera observée dans la semaine du 25 janvier, puisque Pfizer ne livrera pas de doses supplémentaires au Canada. Toutes les provinces sont touchées par cet arrêt que l’on espère de courte durée.

Le Dr Sylvain Leduc explique que les approvisionnements, pour les semaines suivantes, n’ont pas encore été confirmés. Il a cependant bon espoir que la vaccination pourra reprendre dans la région au début du mois de février. «Notre stratégie ne changera pas», a-t-il dit.

Davantage de détails suivront…