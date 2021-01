COVID-19: Aucun nouveau cas au KRTB

Si le Bas-Saint-Laurent dénombre sept nouveaux cas dans les dernières 24 heures, le KRTB n'en compte aucun. Ces nouveaux cas sont tous situés dans l'est du territoire bas-laurentien tout comme deux cas indéterminés qui ont été reclassés.

Au total, la Santé publique recense 1419 cas pour un total de 71 cas actifs. On note un nouveau décès portant le total à 27 morts. En tout, cinq personnes sont actuellement hospitalisées.

La situation est stable au CHSLD de Chauffailles avec 8 cas, 4 employés et 4 résidents.

CAS PAR MRC

Kamouraska 149 (+1)

Rivière-du-Loup 255

Témiscouata 80

Les Basques 28

Rimouski-Neigette 573 (+5)

La Mitis 75 (+1)

La Matanie 206 (+1)

La Matapédia 47 (+1)

Indéterminés 6 (-2)

Bas-Saint-Laurent 1419 (+7)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 918 nouveaux cas pour le 14 janvier, pour un nombre total de 238 745 personnes infectées. Parmi celles-ci, 207 934 sont rétablies. Elles font également état de 62 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 8 938 en raison du retrait de 2 décès pour lesquels l'enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19. De ces 62 décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 41 entre le 8 et le 13 janvier, 11 avant le 8 janvier et 1 à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 27 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 496. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 1, pour un total actuel de 231. Les prélèvements réalisés le 13 janvier s'élèvent à 39 981, pour un total de 5 354 130.