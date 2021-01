Deux nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

La région du Bas-Saint-Laurent a enregistré dans son bilan du 12 janvier une faible hausse de deux nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire. Ils sont répertoriés dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup.

On déplore 25 décès liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie en mars et 2 hospitalisations de personnes atteintes du virus. Un total de 1 404 cas positifs ont été déclarés dans la région, dont 88 sont présentement actifs.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte 1 154 tests de dépistage réalisés la veille et 1 291 personnes sont maintenant rétablies.

On ne note aucun nouveau cas dans les trois éclosions en milieu de soins du CISSS du Bas-Saint-Laurent, soit l'Unité de réadaptation fonctionnelle intensive de Mont-Joli (4 usagers et 2 employés atteints), au CHSLD de Chauffailles de Rivière-du-Loup (4 résidents et 3 employés atteints) et à l'Unité transitoire de réadaptation fonctionnelle de Rimouski (24 usagers et 10 employés atteints, dont 1 décès).

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de Kamouraska : 148 (+1) (cas actifs : 14)

MRC de Rivière-du-Loup: 253 (+1) (cas actifs : 20)

MRC de Témiscouata : 80 (+1)

MRC des Basques : 28

MRC de Rimouski-Neigette : 563 (cas actifs : 42)

MRC de La Mitis : 73

MRC de La Matanie : 205

MRC de La Matapédia : 46

À déterminer / non classé: 8 (-1)

BILAN NATIONAL

Les données du bilan national sont également en baisse aujourd'hui, avec 1 934 nouveaux cas pour un nombre total de 232 624 personnes infectées au Québec. Parmi celles-ci, 199 920 sont rétablies.

Elles font également état de 47 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 8 782 en raison du retrait de 2 décès pour lesquels l'enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 61 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 497. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 10, pour un total actuel de 221.

Finalement, 7 058 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 99 510. Jusqu'à maintenant, 115 375 doses ont été reçues. Le reste est en transit dans le réseau de la santé.