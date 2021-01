Un nouveau décès et sept cas supplémentaires au Bas-Saint-Laurent 

Selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), la région du Bas-Saint-Laurent a enregistré une hausse de sept cas de COVID-19 en date du dimanche 10 janvier, 16 h. On déplore également un décès supplémentaire pour un total de 25.

Au cours des trois derniers jours, ce sont 24 cas supplémentaires qui ont été enregistrés sur le territoire, ce qui porte le bilan à 1 402 depuis le début de la pandémie. Les autorités de santé publique rapporte aussi deux hospitalisations en lien avec la COVID-19.

Le nombre de cas actifs sur le territoire bas-laurentien s'élève à 102. Ils sont principalement recensés dans la MRC de Rimouski-Neigette (51), mais aussi dans les MRC de Kamouraska (16) et Rivière-du-Loup (19). Plus de 1275 personnes sont maintenant considérées rétablies par les autorités de santé publique, une augmentation de 91 au cours de la dernière semaine.

Un total de 238 tests ont été réalisés dans la journée de dimanche.

Par ailleurs, la situation au CHSLD de Chauffailles, à Rivière-du-Loup, est considérée stable avec un bilan de sept cas (quatre résidents et trois employés).

Kamouraska 147 Rivière-du-Loup 252 (+2) Témiscouata 79 Les Basques 28 Rimouski-Neigette 563 (+3) La Mitis 73 (+1) La Matanie 205 La Matapédia 46 Inconnu 9 (+1) Bas-Saint-Laurent 1402 (+7)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 869 nouveaux cas pour le 10 janvier, pour un nombre total de 230 690 personnes infectées. Parmi celles-ci, 197 938 sont rétablies. Elles font également état de 51 nouveaux décès, pour un total de 8 737. De ces 51 décès, 18 sont survenus dans les 24 dernières heures, 29 entre le 4 et le 9 janvier, 1 avant le 4 janvier et 3 à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 56 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 436. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 8, pour un total actuel de 211. Les prélèvements réalisés le 9 janvier s'élèvent à 28 839, pour un total de 5 222 962. Finalement, 8 400 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 92 452. Jusqu'à maintenant, 115 375 doses ont été reçues. Le reste est en transit dans le réseau de la santé et des services sociaux.