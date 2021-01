Seize nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte 16 nouveaux cas de COVID-19 dans son bilan diffusé le 8 janvier. Les deux MRC les plus touchées sont celles de Kamouraska et de Rimouski avec une hausse de 5 cas chacune.

On compte aussi deux nouvelles personnes infectées par la COVID-19 dans la MRC de Témiscouata, une seule dans la MRC de Rivière-du-Loup et une autre dans la MRC de La Matapédia. L'origine de deux cas reste à déterminer.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent dénombre 16 nouvelles guérisons portant le total à 1 225. Il y a donc 129 cas actifs sur l'ensemble du territoire bas-laurentien.

Pas moins de 882 tests de dépistage ont été réalisés la veille. Les autorités ne rapportent toujours aucun nouveau cas au CHSLD de Chauffailles alors que 3 résidents et 2 employés ont contracté le virus.

CAS PAR MRC :

Kamouraska 144 (+5) (cas actifs: 32)

Rivière-du-Loup 247 (+1) (cas actifs : 22)

Témiscouata 79 (+2) (cas actifs : 8)

Les Basques 27

Rimouski-Neigette 552 (+5)(cas actifs : 52)

La Mitis 71

La Matanie 205

La Matapédia 44 (+1)(cas actifs : 8)

Inconnu 9 (+2)

Bas-Saint-Laurent 1378 (+16) (cas actifs : 129)

Veuillez noter qu'à l'avenir le bilan régional sera publié du lundi au vendredi seulement.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 2 588 nouveaux cas pour le 7 janvier, pour un nombre total de 223 106 personnes infectées. Parmi celles-ci, 189 937 sont rétablies. Elles font également état de 45 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 8 606 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. De ces 45 décès, 14 sont survenus dans les 24 dernières heures, 27 entre le 1er et le 6 janvier, 3 avant le 1er janvier et 1 décès à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 23 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 403. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 5, pour un total actuel de 207. Les prélèvements réalisés le 6 janvier s'élèvent à 43 784, pour un total de 5 121 911. Finalement, 13 971 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 62 602.