Seulement quatre nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent connaît une légère diminution du nombre de nouveaux cas de COVID-19 en date du 7 janvier. Quatre nouveaux cas positifs ont été recensés, portant le total de cas confirmés depuis le début de la pandémie à 1362. Un cas positif a été reclassé.

La MRC de Rivière-du-Loup ajoute 1 nouveau de COVID-19 confirmé et compte un total de 24 cas actifs. La MRC de Kamouraska ajoute quant à elle 2 nouveaux cas à son bilan et dénombre actuellement 31 cas actifs. La situation dans la MRC de Témiscouata demeure stable avec 7 cas actifs et aucun nouveau cas présentement. La MRC des Basques ne recense également aucun nouveau cas positif (nombre de cas actifs non disponible).

À titre comparatif, la MRC de Rimouski-Neigette ajoute 2 nouveaux cas à son bilan quotidien et rapporte 50 cas actifs en date d’aujourd’hui. Le Bas-Saint-Laurent chiffre 16 nouveaux cas rétablis, portant le total de guérisons à 1209.

Données par MRC au Bas-Saint-Laurent :

Kamouraska : 139 (+2)

Rivière-du-Loup : 246 (+1)

Témiscouata : 77

Les Basques : 27

Rimouski-Neigette : 547 (+2)

La Mitis : 71

La Matanie : 205 (-1)

La Matapédia : 43

Inconnu : 7

Bas-Saint-Laurent : 1362

POUR UN RETOUR À L’ÉCOLE EN TOUTE SÉCURITÉ

Suivant l’annonce du premier ministre mercredi, la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent salue la réouverture des écoles primaires lundi prochain, le 11 janvier. Afin d’assurer un retour sur les bancs d’école en toute sécurité, elle invite les parents à faire preuve d’une grande vigilance et à surveiller de près les symptômes de leurs enfants d’ici le retour en classe.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 2 519 nouveaux cas pour le 6 janvier, pour un nombre total de 220 518 personnes infectées. Parmi celles-ci, 186 996 sont rétablies. Elles font également état de 74 nouveaux décès, pour un total de 8 562. De ces 74 décès, 16 sont survenus dans les 24 dernières heures, 41 entre le 31 décembre et le 5 janvier, 15 avant le 31 décembre et 2 décès à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 380. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est resté stable, pour un total actuel de 202. Les prélèvements réalisés le 5 janvier s'élèvent à 34 857, pour un total de 5 078 127. Finalement, 9 960 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 48 632.