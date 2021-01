COVID-19 : le CISSS du Bas-Saint-Laurent reçoit 1 300 doses de vaccins supplémentaires

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a reçu environ 1 300 nouvelles doses de vaccin contre la COVID-19 hier en journée. Un nouveau lot d’un millier de doses du fabricant Pfizer-BioNTech seront administrées dans les établissements de santé de la région de Rimouski. Environ 300 doses de Moderna seront quant à elles distribuées aux résidents des CHSLD de l’ouest du territoire du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Depuis le 24 décembre, soit la date du début de la vaccination dans la région, 1082 doses de vaccin ont été administrées. Cette opération a débuté au CHSLD de Rimouski, où les résidents et les employés ont reçu les premiers vaccins acheminés dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent avait ainsi administré la totalité des vaccins reçus, affirme la conseillère-cadre aux communications du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Ariane Doucet-Michaud. De nouveaux sites de vaccination devraient être ajoutés au cours des prochaines semaines.

Le 31 décembre, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) a annoncé que tous les vaccins reçus seraient administrés de manière à immuniser le plus de personnes possible faisant partie des groupes prioritaires. «Comme des livraisons sont assurées pour les prochaines semaines, la compagnie Pfizer indique qu’il n’y a plus d’enjeu à utiliser l’ensemble de doses, sans conserver la 2e en réserve», peut-on lire dans un communiqué émis par le MSSS.

Selon Santé Canada, «pour que le vaccin [Pfizer-BioNTech] soit le plus efficace possible, il faut recevoir deux doses : une dose initiale, puis une deuxième dose 21 jours plus tard.» Initialement, la compagnie Pfizer recommandait aux gouvernements provinciaux d'en garder la moitié pour pouvoir administrer cette deuxième dose. Le vaccin de Pfizer a une efficacité de prévention de la COVID-19 de 95% dès la semaine suivant l'administration de la deuxième dose.

Notons que le vaccin de Moderna compte aussi deux doses qui doivent être administrées à un mois d’intervalle. Il a réussi dans une proportion de 94,1 % à prévenir la COVID-19 à partir de deux semaines après l’administration de la deuxième dose, selon des études menées auprès de 30 000 participants.

Les six groupes de clientèles prioritaires pour la vaccination sont : les résidents des centres d’hébergement et de soins de longue durée, les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux, les personnes vivant en résidence privée pour ainés, les résidents de communautés isolées et éloignées, les personnes âgées de 80 ans et plus et les personnes âgées de 70 à 79 ans.

Plus d’informations suivront.