Neuf nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Selon les plus récentes données transmises par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, neuf nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan quotidien du 5 janvier, portant le total de cas dans la région depuis le début de la pandémie à 1 343. Aucun nouveau décès n’a été recensé.

L’état de la situation au KRTB demeure stable avec une hausse d’un seul nouveau cas dans la MRC de Kamouraska (40 cas actifs), puis de deux nouveaux cas dans celle de Rivière-du-Loup (19 cas actifs). Les MRC de Témiscouata (sept cas actifs) et des Basques (nombre de cas actifs non déterminé) ne rapportent aucun nouveau cas. À titre comparatif, la MRC de Rimouski-Neigette compte 50 cas actifs. En date d’aujourd’hui, le Bas-Saint-Laurent dénombre 1181 cas rétablis.

ÉCLOSION AU CHSLD DE CHAUFFAILLES

La situation dans le CHSLD de Chauffailles est sous contrôle aujourd’hui alors qu'aucun nouveau cas n'est recensé. Le total de cas actifs dans l’établissement demeure donc à quatre, soit trois résidents et un employé.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 2 508 nouveaux cas pour le 4 janvier, pour un nombre total de 215 358 personnes infectées. Parmi celles-ci, 182 602 sont rétablies. Elles font également état de 62 nouveaux décès, pour un total de 8 441. De ces 62 décès, 17 sont survenus dans les 24 dernières heures, 41 entre le 29 décembre et le 3 janvier, 3 avant le 29 décembre et 1 décès à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 23 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 317. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 6, pour un total actuel de 194. Les prélèvements réalisés le 3 janvier s'élèvent à 20 716, pour un total de 5 011 800. Finalement, 2 529 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 32 763.