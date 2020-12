35 nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Selon les plus récentes données transmises par les autorités de santé publique, 35 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés au Bas-Saint-Laurent dans la journée du mercredi 30 décembre. On compte ainsi un total de 96 cas actifs sur l'ensemble du territoire.

Il s'agit de la plus importante augmentation quotidienne depuis le 3 décembre, avec 45 cas. L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) rapporte 33 cas actifs dans la MRC de Kamouraska, 32 dans la MRC de Rimouski-Neigette, 10 dans la MRC de Rivière-du-Loup et 5 dans la MRC des Basques.

Le bilan des décès est stable à 24. Le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie se chiffre à 1 279 au Bas-Saint-Laurent. Les données sur la COVID-19 compilées par le CISSS du Bas-Saint-Laurent ne seront pas disponibles du 31 décembre au 3 janvier, c’est pourquoi les informations utilisées proviennent de l’INSPQ.

Cas par MRC du Bas-Saint-Laurent :

MRC de Kamouraska : 119 (+8) (cas actifs : 33)

MRC de Rivière-du-Loup: 229 (+4) (cas actifs : 10)

MRC de Témiscouata : 74 (+2) (cas actifs : 5)

MRC des Basques : 26

MRC de Rimouski-Neigette : 519 (+16) (cas actifs : 32)

MRC de La Mitis : 65 (+3)

MRC de La Matanie : 205

MRC de La Matapédia : 35 (+1)

À noter que le nombre de cas actifs dans les MRC en comptant moins de 5 n’est pas précisé.

ÉCLOSION À RIMOUSKI

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent a confirmé le 30 décembre une éclosion de COVID-19 à l’Unité transitoire de réadaptation fonctionnelle de Rimouski.

Il s’agit d’une unité adjacente au Manoir Les Générations, mais indépendante de celui-ci, qui offre des soins et des services adaptés aux besoins de personnes âgées vulnérables dont la situation médicale est stabilisée après un séjour hospitalier.

Au total, 14 usagers sur les 30 personnes hébergées à l’UTRF ont reçu un test positif à la COVID-19, ainsi que 3 employés. Un comité de gestion des éclosions est déployé et les équipes de prévention et contrôle des infections sont présentes dans l’installation. Un soutien médical est assuré et des mesures additionnelles de protection ont également été mises en place dans l’unité. Le dépistage des usagers et du personnel de l’UTRF a été réalisé.

Par mesure préventive et en raison du lien de proximité entre les deux installations, un dépistage sera également effectué auprès des résidents du Manoir Les Générations ainsi que du personnel. Les visites y seront également suspendues jusqu’à nouvel ordre, à l’exception des proches aidants significatifs ou pour cause humanitaire.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‑19 font état de :

2 819 nouveaux cas, la plus forte hausse depuis le début de la pandémie, pour un nombre total de personnes infectées de 202 641. Parmi celles-ci, 172 047 sont rétablies.

62 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 8 226 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 36 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 175. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 13, pour un total de 165.

Les prélèvements réalisés le 29 décembre s'élèvent à 36 620, pour un total de 4 882 251.

Finalement, 3 942 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 29 250.

À noter que le bilan quotidien du nombre de cas de la COVID-19 au Québec fera relâche les 1er et 2 janvier.