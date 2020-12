12 cas de COVID-19 de plus au Bas-Saint-Laurent, 10 au KRTB 

Dix des douze nouveaux cas de COVID-19 rapportés par le CISSS du Bas-Saint-Laurent ce mercredi 30 décembre se retrouvent au KRTB. La MRC de Rivière-du-Loup est la plus touchée avec six cas supplémentaires, suivie par la MRC de Kamouraska et la MRC de Témiscouata.

Ailleurs au Bas-Saint-Laurent, le bilan de la MRC de Rimouski-Neigette augmente aussi de deux cas. Depuis le début de la pandémie, au printemps, 1 244 personnes ont reçu un test positif à la COVID-19 sur le territoire et 1 1148 d'entre elles sont rétablies.

Les autorités régionales de santé publique indiquent que trois personnes (+1) sont actuellement hospitalisées. Le bilan des décès est toujours stable à 24.

Selon les données de l'INSPQ, on dénombre 72 cas actifs au Bas-Saint-Laurent, dont 26 au Kamouraska.

Cas par MRC du Bas-Saint-Laurent

MRC de Kamouraska : 111 (+3) (cas actifs : 26)

MRC de Rivière-du-Loup: 225 (+6) (cas actifs : 7)

MRC de Témiscouata : 72 (+1) (cas actifs : n.d.)

MRC des Basques : 26 (-) (cas actifs : 5)

MRC de Rimouski-Neigette : 503 (+2) (cas actifs : 23)

MRC de La Mitis : 62 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de La Matanie : 205 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de La Matapédia : 35 (-) (cas actifs : n.d.)

À déterminer / non classé: 5 (-)

SITUATION AU QUÉBEC

