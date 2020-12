Le Kamouraska compte 24 cas actifs de COVID-19

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte dans son plus récent bilan de la COVID-19 un total de 35 nouvelles infections depuis le 23 décembre. De ce nombre, on retrouve 24 cas actifs de COVID-19 dans la MRC de Kamouraska, sur un total de 69 au Bas-Saint-Laurent.

Le nombre de décès est inchangé, avec 24 et présentement deux personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées. On compte aussi 1 139 personnes considérées comme rétablies depuis le début de la crise. Depuis hier, on note une augmentation de 9 cas au Bas-Saint-Laurent.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de Kamouraska : 108 (+4) (cas actifs : 24)

MRC de Rivière-du-Loup: 219

MRC de Témiscouata : 71

MRC des Basques : 26 (cas actifs : 5)

MRC de Rimouski-Neigette : 501 (+3) (cas actifs : 26)

MRC de La Mitis : 62

MRC de La Matanie : 205 (+1)

MRC de La Matapédia : 35 (+1)

À déterminer / non classé: 5

Selon les informations transmises par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, la situation au Kamouraska serait attribuable à une transmission communautaire active du virus.

À noter que le nombre de cas actifs dans les MRC qui en comptent moins de 5 n'est pas précisé. Depuis le dernier bilan du CISSS du Bas-Saint-Laurent publié le 23 décembre, on remarque une augmentation de 18 cas dans la MRC de Kamouraska et de 12 cas dans la MRC de Rimouski-Neigette.

BILAN NATIONAL

