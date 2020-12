COVID-19 : le Bas-Saint-Laurent passera au rouge pour les Fêtes

La santé publique procèdera à des changements temporaires aux paliers d'alerte qui entreront en vigueur le 17 décembre jusqu'au 11 janvier. Le Bas-Saint-Laurent passera donc complètement au rouge.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé une pause du temps des Fêtes du 17 décembre au 11 janvier. Le télétravail sera obligatoire lors de cette période, sauf pour les cas exceptionnels où une présence est nécessaire pour donner un service.

Toutes les zones orange passeront au rouge dès jeudi. Ces nouvelles mesures allongeront ainsi la fermeture des écoles primaires jusqu'au 11 janvier. Du 4 au 11 janvier, les élèves recevront des cours à distance. M. Legault a d'ailleurs demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison lors de cette période. Les services de garde seront disponibles pour les travailleurs des services prioritaires.

Dans les régions qui se trouveront en zone rouge lors de cette période, la population devra respecter les mesures s'appliquant à ce palier, notamment l'interdiction des rassemblements privés.

Tous les commerces non essentiels seront fermés à partir du 25 décembre jusqu'au 11 janvier. Les épiceries, pharmacies, garages, etc, pourront rester ouverts. Il sera interdit aux magasins de grande surface de vendre des biens qui ne sont pas considérés comme «essentiels», afin d'être plus équitable avec les plus petits commerces du Québec. Les salons de coiffure, d'esthétique et les spas seront fermés du 25 décembre au 11 janvier. Un liste de ces commerces sera publiée prochainement au Quebec.ca.

«C'est un plan qui nous donne toutes les chances d’ici le 11 janvier de casser cette 2e vague pour qu’on puisse commencer à déconfiner et d’arriver au début de l’année 2021 avec des hôpitaux moins débordés [... ] Il faut faire un dernier effort, et on va se payer tout un Noël en 2021», a commenté le premier ministre François Legault.

ASSOUPLISSEMENTS

Des assouplissements ont été prévus par la santé publique, notamment concernant les activités de plein air. Des activités comme le hockey et les cours de ski pourront être pratiquées, avec un maximum de 8 personnes et un entraineur.

Les sites extérieurs et les parcs seront ouverts afin de s'assurer que les gens puissent faire de la raquette et du ski de fond, par exemple. La propagation du virus est nettement réduite lors d'activités de plein air, mais il est important de rester à deux mètres, a souligné le premier ministre du Québec, François Legault.

Les rassemblements extérieurs dans les cours et à l'arrière des maisons sont interdits. Un exception est prévue pour les personnes seules. Ces dernières pourront aller dans la bulle d'une seule autre famille pendant cette période du 17 décembre au 11 janvier.

SITUATION DIFFICILE

Le nombre d'hospitalisations a Québec a fait un bond de 69 en une seule journée aujourd'hui, une situation qualifiée de «difficile» par le premier ministre du Québec. Un total de 959 personnes atteintes de la COVID-19 occupent présentement des lits dans les hôpitaux du Québec. Le virus met beaucoup de pression sur le réseau de la santé, alors que 7 411 travailleurs de la santé sont absents pour diverses raisons.

Seulement aujourd'hui, 181 classes supplémentaires ont dû être fermées, portant le total à 1 503, soit environ 4% des enfants qui ne peuvent aller à l'école présentement.

EXCEPTIONS

Des exceptions sont prévues pour les régions présentement en zone jaune, donc l'Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec, la Côte-Nord, Grosse-Iles et Iles-de-la-Madeleine, le Nunavik et les Terres-Cries-de-la Baie James passeront quant à elles au palier d'alerte orange.

Une interdiction temporaire de se déplacer vers une région se trouvant au palier d'alerte orange sera en vigueur du 17 décembre au 11 janvier.

Les mesures applicables en zone rouge sont disponible ici : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/

Plus de détails suivront.