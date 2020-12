Dix-neuf cas de COVID-19 s'ajoutent au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte aujourd'hui une augmentation de 19 cas de COVID-19 sur son territoire, dont 13 sont répertoriés dans la MRC de Rimouski-Neigette.

Pour le KRTB, on note une augmentation de cas au Kamouraska (+1), au Témiscouata (+1) et dans la MRC des Basques (+2). La Mitis et La Matapédia comptent aussi chacune un nouveau cas sur leur territoire. Le bilan du nombre de personnes atteintes de la COVID-19 depuis le début de la crise sanitaire se chiffre maintenant à 1 085 au Bas-Saint-Laurent.

On ne dénombre aucun nouveau décès et le nombre de personnes infectées présentement hospitalisées est toujours stable, avec 3. On compte aussi 892 personnes rétablies et 807 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de Kamouraska : 82 (+1)

MRC de Rivière-du-Loup: 208 (cas actifs : 8)

MRC de Témiscouata : 65 (+1) (cas actifs : 10)

MRC des Basques : 17 (+2) (cas actifs : 6)

MRC de Rimouski-Neigette : 434 (+13) (cas actifs : 109)

MRC de La Mitis : 53 (+1) (cas actifs : 9)

MRC de La Matanie : 191 (cas actifs : 20)

MRC de La Matapédia : 30 (+1)

À déterminer / non classé: 5 (-)

L'éclosion sur une unité de l'hôpital de Rimouski est officiellement terminée. Au total, 6 travailleurs de la santé ont contracté la COVID-19. Il ne reste plus qu'une seule éclosion active dans un milieu de soins au CHSLD de Matane (32 cas dont 8 décès).

BILAN PROVINCIAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 au Québec, font état de 1 898 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 161 921. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec rapporte aussi 40 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 7 475.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de 11 par rapport à la veille, avec un cumul de 860. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 6, pour un total de 129.