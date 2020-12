Seize nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

L'augmentation du nombre de cas de COVID-19 sur le territoire du Bas-Saint-Laurent se poursuit aujourd'hui avec 16 cas de plus, dont 9 se trouvent dans la MRC de Rimouski-Neigette. Un décès supplémentaire est malheureusement survenu en lien avec une éclosion en cours au CHSLD de Matane.

Le nombre de décès depuis le début de la crise, en mars dernier, se chiffre maintenant à 24 au Bas-Saint-Laurent. On compte aussi 830 personnes qui sont considérées comme rétablies et 1115 tests de dépistage réalisés la veille. Les MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska rapportent un cas de plus chacune, alors que les autres se trouvent dans la MRC de La Matanie (+4) et La Matapédia (+1).

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de Kamouraska : 81 (+1)

MRC de Rivière-du-Loup: 205 (+1) (cas actifs : 8)

MRC de Témiscouata : 64 (cas actifs : 10)

MRC des Basques : 15

MRC de Rimouski-Neigette : 411 (+9) (cas actifs : 130)

MRC de La Mitis : 51 (cas actifs : 13)

MRC de La Matanie : 190 (+4) (cas actifs : 27)

MRC de La Matapédia : 29 (+1)

À déterminer / non classé: 5

L'éclosion à la Résidence des Sages de Matane est officiellement terminée, selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Au total, 31 cas de COVID-19 en ont découlé, atteignant 15 résidents et 16 travailleurs. On déplore malheureusement 3 décès. Les éclosions au CHSLD de Matane (32 cas dont 8 décès) et à l'hôpital de Rimouski (6 travailleurs de la santé atteints) sont considérées comme toujours actives.

BILAN NATIONAL

Selon les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 dans la province, on compte aujourd'hui 1 842 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 158 310. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec rapporte aussi 33 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 7 382.

Une conférence de presse du premier ministre du Québec François Legault est par ailleurs prévue aujourd'hui à 17h.