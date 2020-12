Six cas supplémentaires au Bas-Saint-Laurent, trois au KRTB

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte six nouveaux cas d'infection à la COVID-19, dont trois au KRTB, dans son bilan du 8 décembre. Depuis une semaines, les autorités de santé publique notent une hausse de plus de 200 cas, principalement dans l'est du territoire.

Les nouveaux cas sont recensés dans la MRC de Rimouski-Neigette (+2), la MRC de Témiscouata (+2), la MRC de Kamouraska (+1) et la MRC de La Matapédia.

Le nombre de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie se chiffre maintenant à 1 019 dans la région. Aucune hospitalisation n'est présentement en cours en lien avec la COVID-19 (en date de la veille, 16 h). Le bilan des décès est stable à 23.

Pas moins de 883 tests de dépistage ont été réalisés ce lundi, une hausse importante comparativement à la journée de dimanche qui avait été perturbée par la tempête de neige.

Actuellement, 785 personnes sont considérées comme rétablies, ce qui indique que l'on retrouve au Bas-Saint-Laurent un peu plus de 200 cas actifs.

CAS PAR MRC DU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de Kamouraska : 80 (+1) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rivière-du-Loup: 202 (-) (cas actifs : 6)

MRC de Témiscouata : 61 (+2) (cas actifs : 8)

MRC des Basques : 15 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rimouski-Neigette : 396 (+2) (cas actifs : 148)

MRC de La Mitis : 50 (-) (cas actifs : 15)

MRC de La Matanie : 182 (-) (cas actifs : 25)

MRC de La Matapédia : 28 (+1) (cas actifs : n.d.)

À déterminer / non classé: 5 (-)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 564 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 154 740. Elles font également état de 36 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 7 313. De ces 36 décès, 12 sont survenus dans les 24 dernières heures, 22 sont survenus entre le 1er et le 6 décembre et 2 sont survenus avant le 1er décembre.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 17 par rapport à la veille, avec un cumul de 835. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 9, pour un total de 114. Les prélèvements réalisés le 6 décembre s'élèvent à 25 008, pour un total de 4 133 635.