23 nouveaux cas de COVID-19 rapportés au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte 23 nouveaux cas de COVID-19 dans son bilan du 4 décembre. La majorité d'entre eux sont recensés dans la MRC de Rimouski-Neigette (+20).

On compte aussi une nouvelle personne infectée par la COVID-19 dans la MRC de Rivière-du-Loup et la MRC des Basques. L'origine d'un cas reste aussi à être déterminé, selon les autorités.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent précise cependant ceci : «Notez qu'en raison d'un problème technique au niveau national dans la saisie des nouveaux cas, la totalité des cas positifs du jour n'a pu être prise en compte et ces nouveaux cas seront ajoutés au bilan quotidien de demain.»

Le nombre total de cas recensés depuis le printemps dernier se chiffre maintenant à 948 au Bas-Saint-Laurent, dont plus de 226 actifs. Les autorités rapportent une hospitalisation en lien avec la COVID-19. Le bilan des décès est stable à 21. Lors de la journée d'hier, 991 tests de dépistage ont été réalisés.

CAS PAR MRC DU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de Kamouraska : 79 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rivière-du-Loup: 201 (+1) (cas actifs : 11)

MRC de Témiscouata : 55 (-) (cas actifs : 9)

MRC des Basques : 13 (+1) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rimouski-Neigette : 344 (+20) (cas actifs : 136)

MRC de La Mitis : 45 (-) (cas actifs : 16)

MRC de La Matanie : 178 (-) (cas actifs : 40)

MRC de La Matapédia : 27 (-) (cas actifs : n.d.)

À déterminer / non classé: 6 (+1)

Notes : Conformément aux orientations ministérielles, la santé publique ne peut pas préciser le nombre de cas actifs des territoires (MRC/RLS) lorsque le nombre de cas varie de 1 à 4.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 345 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 147 877. Elles font également état de 28 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 7 183. De ces 28 décès, 5 sont survenus dans les 24 dernières heures, 20 sont survenus entre le 27 novembre et le 2 décembre, 2 sont survenus avant le 27 novembre et 1 est survenu à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 24 par rapport à la veille, avec un cumul de 761. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 2, pour un total de 97. Les prélèvements réalisés le 2 décembre s'élèvent à 35 111, pour un total de 4 014 319.