Appel au dépistage dans deux établissements de Rimouski

La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent lance ce 3 décembre un appel au dépistage ciblé pour deux établissements de Rimouski. Il est demandé à toutes les personnes qui ont fréquenté le Club santé 2000 entre le 25 novembre et le 1er décembre inclusivement, et à tous les clients du bar Le Ti-Québec qui ont visité l’établissement entre le 27 et le 30 novembre, inclusivement, de passer un test de dépistage de la COVID-19.

Pour éviter les files d’attente, il est fortement recommandé de prendre un rendez-vous au 1 877 644-4545 et d’avoir sa carte d’assurance maladie en main. Les personnes concernées pourront se rendre à la clinique de dépistage mobile située au 280, boulevard Arthur-Buies (Centre communautaire SaintPie X) jusqu’à 20 h ce soir. Les heures d’ouverture sont de 8 h à 20 h, jusqu’au dimanche 6 décembre.

La clinique dépistage de 288, rue Pierre-Saindon demeure également accessible de 8 h à 20 h, tous les jours. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte aujourd'hui 45 nouveaux cas de COVID-19, dont six se trouvent dans les MRC de Rivière-du-Loup (+3), Témiscouata (+2) et les Basques (+1). La plus importante augmentation a été enregistrée dans la MRC de Rimouski-Neigette, avec 32 cas.