Hausse de 45 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte aujourd'hui 45 nouveaux cas de COVID-19, dont six se trouvent dans les MRC de Rivière-du-Loup (+3), Témiscouata (+2) et les Basques (+1). La plus importante augmentation a été enregistrée dans la MRC de Rimouski-Neigette, avec 32 cas.

Trois autres cas se trouvent dans la MRC de La Mitis et 5 dans la MRC de La Matanie. On déplore également un nouveau décès dans la région du Bas-Saint-Laurent, pour un total de 21.

On compte aussi une personne atteinte de la COVID-19 hospitalisée. Maintenant 676 personnes sont considérées comme rétablies et 926 personnes ont passé un test de dépistage la veille.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

MRC de Kamouraska : 79

MRC de Rivière-du-Loup: 200 (+3) (cas actifs : 10)

MRC de Témiscouata : 55 (+2) (cas actifs : 11)

MRC des Basques : 12 (+1)

MRC de Rimouski-Neigette : 324 (+32) (cas actifs : 129)

MRC de La Mitis : 45 (+3) (cas actifs : 17)

MRC de La Matanie : 178 (+5) (cas actifs : 45)

MRC de La Matapédia : 27

À déterminer / non classé: 5 (-1)

Aucun nouveau cas n'a été déclaré dans les milieux en éclosion, soit au CHSLD de Matane, à l'hôpital de Rimouski et à la Résidence des Sages de Matane. L'éclosion à la Résidence Les Bâtisseurs de Matane est considérée comme terminée. Au total, elle a touché 66 résidents, 21 travailleurs et 3 proches aidants, et six personnes atteintes de la COVID-19 ont perdu la vie.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que la transmission communautaire du virus est bel et bien active dans la région. Il est demandé d’éviter les contacts sociaux non nécessaires, par exemple les rassemblements en famille ou entre amis, les mariages, les funérailles, etc.

BILAN NATIONAL

Le premier ministre du Québec, François Legault, a confirmé le 3 décembre que les rassemblements seront interdits pour les Fêtes dans les régions en palier d'alerte rouge. À noter que le Bas-Saint-Laurent se trouve toujours en alerte orange.

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 au Québec, font état de 1 470 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 146 532. Elles font également état de 30 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 7 155. Le nombre d'hospitalisations a diminué de 3 par rapport à la veille, avec un cumul de 737. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est demeuré le même, soit 99.