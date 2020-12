37 nouveaux cas et un décès de plus au Bas-Saint-Laurent 

Le nombre de cas de COVID-19 continue de grimper au Bas-Saint-Laurent, alors que 37 nouvelles infections au virus sont rapportées dans le dernier bilan dressé par le CISSS. On déplore également un décès supplémentaire, portant le total à 20.

Les cas sont en grande majorité situés dans la MRC de Rimouski-Neigette, qui enregistre à elle seule une augmentation de 22 cas. La MRC de la Matanie compte six cas de plus, alors que le décompte s'élève à deux dans la MRC de la Mitis et à un dans les MRC de Rivière-du-Loup et de la Matapédia. L'origine de trois cas sont aussi toujours «à déterminer», selon les autorités.

Le nombre de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie se chiffre maintenant à 880 dans la région. Une hospitalisation est présentement en cours. Pas moins de 1 067 tests de dépistage ont été réalisés la veille et 670 personnes sont considérées comme rétablies.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de Kamouraska : 79 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rivière-du-Loup: 197 (+1) (cas actifs : 7)

MRC de Témiscouata : 53 (-) (cas actifs : 10)

MRC des Basques : 11 (-) (cas actifs : 0)

MRC de Rimouski-Neigette : 292 (+22) (cas actifs : 101)

MRC de La Mitis : 42 (+2) (cas actifs : 16)

MRC de La Matanie : 173 (+6) (cas actifs : 48)

MRC de La Matapédia : 27 (+1) (cas actifs : n.d.)

À déterminer / non classé: 6 (+3)

Concernant les quatre éclosions dans les milieux de soins de santé, six nouveaux cas et un décès sont déclarés au CHSLD de Matane. Un travailleur de la santé a aussi été testé positivement à la Résidence des Sages de Matane.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent observe présentement une transmission communautaire qui touche les milieux scolaires, de travail et les commerces.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 514 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 145 062. Elles font également état de 43 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 7 125 en raison du retrait de 2 décès pour lesquels l'enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19.

De ces 43 décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 29 sont survenus entre le 25 et le 30 novembre et 5 sont survenus avant le 25 novembre. Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 21 par rapport à la veille, avec un cumul de 740. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 1, et s'élève maintenant à 99. Les prélèvements réalisés le 30 novembre s'élèvent à 27 373, pour un total de 3 945 072.