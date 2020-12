Hausse de 27 cas en une journée au Bas-Saint-Laurent

La hausse du nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent ne s'essouffle pas, alors que 27 nouveaux cas sont rapportés dans le dernier bilan dressé par le CISSS. Ils sont en grande majorité situés dans la MRC de Rimouski-Neigette, qui enregistre à elle seule une augmentation de 24 cas.

Les MRC de Rivière-du-Loup et de Témiscouata compte un cas de plus chacune, tout comme la MRC de la Matanie. Le nombre de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie se chiffre maintenant à 843 dans la région.

On déplore toujours 19 décès en lien avec ce virus au Bas-Saint-Laurent et aucune hospitalisation n'est présentement en cours. Pas moins de 1 287 tests de dépistage ont été réalisés la veille et 668 personnes sont considérées comme rétablies.

Deux appels de dépistage ont été lancés au cours des derniers jours par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, notamment concernant les clients ayant fréquenté le restaurant Normandin de Rimouski (entre le 16 et le 18 novembre inclusivement) et le restaurant Le Gréco de Rimouski le 21 novembre dernier entre 16h et 22h. Il est demandé à ces personnes de prendre un rendez-vous pour un test de dépistage au 1 877 644-4545.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de Kamouraska : 79

MRC de Rivière-du-Loup: 196 (+1) (cas actifs : 6)

MRC de Témiscouata : 53 (+1) (cas actifs : 10)

MRC des Basques : 11

MRC de Rimouski-Neigette : 270 (+24) (cas actifs : 85)

MRC de La Mitis : 38 (cas actifs : 11)

MRC de La Matanie : 167 (+1) (cas actifs : 46)

MRC de La Matapédia : 26

À déterminer / non classé: 3

Concernant les quatre éclosions dans les milieux de soins de santé, au CHSLD de Matane, à la Résidence des Sages de Matane, à la Résidence Les Bâtisseurs de Matane et à l'hôpital de Rimouski, la situation est considérée comme stable, donc inchangée, partout.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent observe présentement une transmission communautaire qui touche les milieux scolaires, de travail et les commerces.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 177 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 143 548. Elles font également état de 28 nouveaux décès, pour un total de 7 084. Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 26 par rapport à la veille, avec un cumul de 719. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 4, et s'élève maintenant à 98.