Quatorze nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte 14 nouveaux cas de COVID-19 dans son bilan du 30 novembre. La majorité d'entre eux sont recensés dans la MRC de Rimouski-Neigette (+10).

On compte aussi trois nouvelles personnes infectées par la COVID-19 dans la MRC de la Mitis, et deux dans la MRC de Rivière-du-Loup. Notons également qu'un ças a été retiré de la MRC du Témiscouata.

Le nombre total de cas recensés depuis le printemps dernier se chiffre maintenant à 816 au Bas-Saint-Laurent, dont 143 actifs, principalement regroupés dans l'Est du territoire, selon les données du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Lors de la journée d'hier, 696 tests de dépistage ont été réalisés.

Les autorités ne rapportent toujours aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19. Le bilan des décès est aussi stable à 19, après une hausse ces derniers jours.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

Kamouraska : 79

Rivière-du-Loup : 195 (+2)

Témiscouata : 52 (-1)

Les Basques : 11

Rimouski-Neigette : 246 (10)

La Mitis : 38 (+3)

La Matanie : 166

La Matapédia : 26

Inconnu : 3

Bas-Saint-Laurent : 816 (+14)

MILIEUX EN ÉCLOSION

Par ailleurs, aucun nouveau cas a été déclaré à la Résidence Les Bâtisseurs de Matane. On compte 90 personnes infectées dans ce milieu de vie, dont 66 résidents, 21 travailleurs et 3 proches aidants. On y déplore 6 décès. Maintenant 57 résidents et 19 travailleurs sont considérés comme rétablis.

À la Résidence des Sages de Matane, la situation est stable. Cette éclosion compte maintenant 30 cas, dont 15 résidents et 15 travailleurs. Trois personnes atteintes de la COVID-19 y ont malheureusement perdu la vie.

Les éclosions au CHSLD de Matane et sur une unité de l'Hôpital de Rimouski sont stables.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 333 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 142 371. Elles font également état de 23 nouveaux décès, pour un total de 7 056. De ces 23 décès, 8 sont survenus dans les 24 dernières heures, 14 sont survenus entre le 23 et le 28 novembre et 1 est survenu à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 28 par rapport à la veille, avec un cumul de 693. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 2, et s'élève maintenant à 94. Les prélèvements réalisés le 28 novembre s'élèvent à 27 115, pour un total de 3 897 373.