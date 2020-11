20 nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte 20 nouvelles personnes infectées par la COVID-19 dans son bilan quotidien du 28 novembre. La moitié d'entre eux (10) sont répertoriés dans la MRC de Rimouski-Neigette.

Un décès s'est malheureusement ajouté au bilan aujourd'hui, en lien avec l'éclosion au CHSLD de Matane. Au KRTB, on compte aussi 3 nouveaux cas dans la MRC de Rivière-du-Loup, 1 dans la MRC de Kamouraska, 1 dans la MRC de Témiscouata. Les autres cas se situent dans la MRC de La Mitis (1), La Matanie (3) et La Matapédia (1).

Le nombre total d'infections depuis le début de la pandémie se chiffre maintenant à 792 au Bas-Saint-Laurent. On ne dénombre présentement aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19 dans la région.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de Kamouraska : 79 (+1)

MRC de Rivière-du-Loup: 194 (+3)

MRC de Témiscouata : 52 (+1)

MRC des Basques : 11

MRC de Rimouski-Neigette : 229 (+10)

MRC de La Mitis : 33 (+1)

MRC de La Matanie : 165 (+3)

MRC de La Matapédia : 26 (+1)

À déterminer / non classé: 3 (-)

Concernant les différentes éclosions dans la région du Bas-Saint-Laurent, au CHSLD de Matane, on déplore un décès de plus et un nouveau travailleur de la santé a reçu un résultat positif à la COVID-19. Selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, la situation est considérée comme stable à l'hôpital de Rimouski (5 travailleurs de la santé atteints), à la Résidence des Bâtisseurs de Matane (90 cas dont 6 décès) et à la Résidence des Sages de Matane (30 cas dont 3 décès).

En conférence de presse le 27 novembre, le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc, a affirmé que la région marche actuellement sur «une ligne très mince». Alors qu’une hausse de cas positifs à la COVID-19 est remarquée au Bas-Saint-Laurent, la situation est «délicate et inquiétante». Si elle ne s'améliore pas, un passage en zone rouge sera inévitable.

Le Bas-Saint-Laurent est l’une des rares régions du Québec à avoir maintenu sa position au palier orange dans les dernières semaines. Un changement de niveau d’alerte au palier rouge impliquerait de lourdes restrictions pour le milieu de la restauration, des sports et des loisirs, les activités culturelles et les écoles.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, rapportent 1 480 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 139 643. Elles font également état de 37 nouveaux décès, pour un total de 7 021.