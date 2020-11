«Le KRTB tous unis pour vaincre la COVID-19»

Les éluEs du KRTB comprennent que les populations de leurs territoires sont inquiètes et préoccupées par les restrictions liées à d’éventuels changements de couleur.

«De multiples messages laissent entendre que notre région pourrait changer de couleur de palier, ce qui n’est pas actuellement le cas! La situation est sous contrôle selon les différentes sources d’information. Nous souhaitons contribuer à ce que cela demeure, ici, comme partout au Bas-Saint-Laurent», a-t-on indiqué.

Les partenaires souhaitent rappeler l’importance du respect des consignes sanitaires, en sensibilisant les populations des quatre territoires que nous pouvons tous contribuer à diminuer les cas de COVID-19 et, ainsi, aider à ce que le Réseau de la Santé et des Services sociaux soit à même de répondre aux besoins populationnels.

De même, les MRC du KRTB rappellent l’importance de contribuer à faire briller les entreprises et les commerces de nos quatre territoires. Une campagne de promotion de l’achat local sera lancée, dès décembre, à la radio et dans les différents journaux du KRTB.

«C’est tous ensemble que nous pouvons faire une différence pour les gens qui habitent nos territoires, pour nos commerces et entreprises avec qui nous sommes solidaires et engagés! C’est grâce aux efforts de tous que nos jeunes continuent à apprendre à l’école, jouent au hockey, que nos aînéEs et les personnes vulnérables sont mieux protégées et que notre économie reprend son souffle! Ensemble, nous sommes confiants que la Santé publique nationale prenne acte de nos efforts, les apprécie et tienne compte de nos différentes réalités régionales! Unis, plus que jamais contre la COVID-19», a-t-on poursuivi.