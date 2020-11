Treize cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan du Bas-Saint-Laurent

Dans son bilan du 18 novembre, le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte une augmentation de treize cas de COVID-19 sur son territoire.

Les nouveaux cas ont été répertoriés dans la MRC de la Matanie (+5), la MRC de Rimouski-Neigette (+5), la MRC des Basques (+1) et la MRC du Témiscouata (+1). L'origine d'un cas est toujours «à déterminer», selon les autorités de santé publique.

Un patient atteint de la COVID-19 est toujours hospitalisé, en date d'aujourd'hui 10 h. Un total de 524 personnes sont présentement considérées comme rétablies et 720 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Depuis le début de la pandémie, 626 cas positifs de la COVID-19 ont été déclarés dans la région du Bas-Saint-Laurent et 13 personnes ont malheureusement perdu la vie. Actuellement, selon les données disponibles, 89 cas actifs sont recensés sur le territoire.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

La Matapédia : 23

La Matanie : 118 (+5)

La Mitis : 15

Rimouski-Neigette : 147 (+5)

Les Basques : 11 (+1)

Rivière-du-Loup : 190

Témiscouata : 41 (+1)

Kamouraska : 79

À déterminer : 2 (+1)

ÉCLOSIONS DANS LA RÉGION

À la Résidence les Bâtisseurs de Matane, trois nouveaux résidents ont reçu un test positif à la COVID-19, portant le total à 86 cas positifs, dont 65 résidents, 18 travailleurs et 3 proches aidants. Quatre personnes atteintes du virus sont décédées.

Une nouvelle hausse cas (+2) a également été notée à la Résidence des Sages de Matane. À cet endroit, le bilan est de 15 cas, dont 13 résidents et 4 (+2) travailleurs. On déplore aussi deux décès.

La situation est stable au GMF-U de Rimouski, qui compte toujours trois cas.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 179 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 127 233. Elles font également état de 35 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 6 710. De ces 35 décès, 8 sont survenus dans les 24 dernières heures, 19 sont survenus entre le 11 et le 16 novembre, 6 sont survenus avant le 11 novembre et 2 sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 14 par rapport à la veille, avec un cumul de 652. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est demeuré stable, et s'élève toujours à 100. Les prélèvements réalisés le 16 novembre s'élèvent à 25 165, pour un total de 3 554 429.