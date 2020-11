Quatre nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Dans son bilan du 17 novembre, le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte à nouveau une augmentation de quatre cas de COVID-19 sur son territoire. On en retrouve deux dans la MRC de Rimouski-Neigette, un dans la MRC de La Mitis et un dans la MRC de La Matanie.

Un patient (+1) atteint de la COVID-19 est présentement hospitalisé, en date d'aujourd'hui 10 h. Un total de 515 personnes sont présentement considérées comme rétablies et 956 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Depuis le début de la pandémie, 613 cas positifs de la COVID-19 ont été déclarés dans la région du Bas-Saint-Laurent et 13 personnes ont malheureusement perdu la vie. Actuellement, selon les données disponibles, cas actifs sont recensés sur le territoire.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de La Matapédia : 23 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de La Matanie : 113 (+1) (cas actifs : 56)

MRC de La Mitis : 15 (+1) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rimouski-Neigette : 142 (+2) (cas actifs : 10)

MRC des Basques : 10 (-) (cas actifs : 0)

MRC de Témiscouata : 40 (-) (cas actifs : 0)

MRC de Rivière-du-Loup: 190 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Kamouraska : 79 (-) (cas actifs : 0)

À déterminer / non classé : 1 (-)

*Conformément aux orientations ministérielles, les autorités ne peuvent pas préciser le nombre de cas actifs des territoires (MRC/RLS) lorsque le nombre de cas varie de 1 à 4.

ÉCLOSIONS DANS LA RÉGION

À la Résidence les Bâtisseurs de Matane, la situation est considérée comme «stable» par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. On dénombre 83 cas positifs, dont 62 résidents, 18 travailleurs et 3 proches aidants. Quatre personnes atteintes de la COVID-19 sont décédées.

Situation stable également à la Résidence des Sages de Matane. À cet endroit, le bilan est de 15 cas, dont 13 résidents et 2 travailleurs. On déplore aussi deux décès.

Aucun nouveau cas GMF-U de Rimouski, qui compte toujours trois cas.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 982 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 126 054. Elles font également état de 24 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 6 675. De ces 24 décès, 5 sont survenus dans les 24 dernières heures, 18 sont survenus entre le 10 et le 15 novembre et 1 est survenu avant le 10 novembre. v