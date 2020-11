COVID-19: un nouveau cas dans la MRC de Rivière-du-Loup

Alors que la Santé publique enregistre 10 nouveaux cas, portant le total à 595, un premier cas s'ajoute à la MRC de Rivière-du-Loup en plus d'une semaine. Les MRC de Kamouraska et de La Matapédia enregistre un cas chacune. Du côté de la MRC de la Matanie, les autorités recensent sept nouveaux cas.

En date de vendredi, 10 h, le CISSS rapporte un troisième cas d'hospitalisation. Il n'y a pas eu de nouveau décès (11) en lien avec la COVID-19. Il indique également que 478 personnes sont maintenant rétablies pour un total de 106 cas actifs. Notons que 592 tests de dépistage ont été réalisés jeudi.

Concernant l'éclosion à la Résidence Les Bâtisseurs de Matane, deux nouveaux cas s'ajoutent chez des travailleurs de la santé. On dénombre un total de 81 cas dont 62 chez les résidents, 16 chez les travailleurs (+2) ainsi que 3 proches-aidants). Il y a eu 3 décès et 2 hospitalisations.

Pour l'éclosion à la Résidence des Sages de Matane, un nouveau cas s'ajoute chez un travailleur de la santé. On recense dont un total de 12 cas, soit chez les 10 usagers et 2 chez les travailleurs). Il y a eu 1 décès et 1 hospitalisation.

Quant à l'éclosion au GMF-U de Rimouski, la situation est stable avec 3 cas.

Cas par MRC

La Matapédia : 23 (+1)

La Matanie : 106 (+7)

La Mitis : 13

Rimouski-Neigette : 135

Les Basques : 10

Rivière-du-Loup : 188 (+1)

Témiscouata : 41

Kamouraska : 78 (+1)

À déterminer : 1

Bas-Saint-Laurent : 595 (+10)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 301 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 121 195. Elles font également état de 30 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 6 586 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. De ces 30 décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 16 sont survenus entre le 6 et le 11 novembre, 1 est survenu avant le 6 novembre et 4 sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, avec un cumul de 583. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, et s'élève maintenant à 85. Les prélèvements réalisés le 11 novembre s'élèvent à 28 586, pour un total de 3 426 087.