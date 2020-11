COVID-19 : treize nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent 

Treize cas de la COVID-19 se sont ajoutés au bilan dressé par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, ce jeudi 12 novembre, portant le total depuis le début de la crise sanitaire à 585 dans la région. Les nouveaux cas rapportés aujourd'hui sont tous localisés dans la MRC de la Matanie.

En date de jeudi, 10 h, le CISSS rapporte toujours deux hospitalisation et 11 décès en lien avec la COVID-19. Il indique également que 478 personnes sont maintenant rétablies. Notons que 650 tests de dépistage ont été réalisés dans la journée de mercredi.

Selon les données des autorités régionales de santé publique, on retrouve actuellement 70 cas actifs au Bas-Saint-Laurent. Ils seraient vraisemblablement répertoriés en majorité dans l'est du territoire.

Concernant l'éclosion à la résidence Les Bâtisseurs de Matane, les autorités de santé publique soulignent que la situation est stable avec 79 cas (62 résidents, 14 travailleurs et 3 proches-aidants). On y recense 3 décès et 1 usager présentement hospitalisé.

À la Résidence des Sages de Matane, la situation est la suivante : six (6) nouveaux cas de résidents s'ajoutent au bilan. Total : 11 cas (10 résidents et 1 travailleur), dont un 1 décès et 1 usager présentement hospitalisé.

Cas par MRC du Bas-Saint-Laurent

MRC de La Matapédia : 22 (-) (cas actifs : 0)

MRC de La Matanie : 99 (+13) (cas actifs : 81)

MRC de La Mitis : 13 (-) (cas actifs : 0)

MRC de Rimouski-Neigette : 135 (-) (cas actifs : 14)

MRC des Basques : 10 (-) (cas actifs : 0)

MRC de Témiscouata : 41 (-1) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rivière-du-Loup: 187 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Kamouraska : 77 (+1) (cas actifs : n.d.)

À déterminer / non classé : 1 (-)

Notes : Conformément aux orientations ministérielles, la santé publique ne peut pas préciser le nombre de cas actifs des territoires (MRC/RLS) lorsque le nombre de cas varie de 1 à 4.

Bilan national

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 365 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 119 894. Elles font également état de 42 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 6 557. De ces 42 décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures et 27 sont survenus entre le 5 et le 10 novembre, 2 sont survenus avant le 5 novembre et 4 sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 10 par rapport à la veille, avec un cumul de 583. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 2, et s'élève maintenant à 86. Les prélèvements réalisés le 10 novembre s'élèvent à 30 533, pour un total de 3 397 501.