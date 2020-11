COVID-19 : un décès de plus au Bas-Saint-Laurent

Une personne atteinte de la COVID-19 a malheureusement perdu la vie, rapporte le CISSS du Bas-Saint-Laurent dans son plus récent bilan daté du 10 novembre. On compte aussi cinq nouveaux cas positifs, tous localisés dans la MRC de La Matanie.

Présentement, deux personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées et 10 décès attribuables à ce virus sont survenus depuis le début de la pandémie. Maintenant 477 personnes sont considérées comme rétablies et 893 tests de dépistage ont été réalisés dans la journée du 9 novembre. Le nombre total de cas au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la crise sanitaire se chiffre maintenant à 563.

MILIEUX EN ÉCLOSION DANS LA RÉGION

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent compte présentement des éclosions dans trois milieux distincts. La situation est stable à la Résidence Les Bâtisseurs de Matane. Aucun nouveau cas ne s'y est ajouté aujourd'hui. Soixante-deux personnes ont été infectées en lien avec cette éclosion, dont 48 résidents, 11 travailleurs et 3 proches aidants. On y déplore malheureusement 3 décès et 1 usager est présentement hospitalisé.

À la Résidence des Sages de Matane, deux nouveaux usagers ont reçu un résultat positif à la COVID-19 hier, ce qui porte le bilan de cette ressource à 5 cas (4 usagers et 1 travailleur), dont 1 hospitalisation.

Au GMF-U de Rimouski, aucun nouveau cas ne s'est ajouté depuis hier, on y dénombre toujours trois personnes atteintes du virus.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de La Matapédia : 22

MRC de La Matanie : 79 (+5)

MRC de La Mitis : 13

MRC de Rimouski-Neigette : 134

MRC des Basques : 10

MRC de Témiscouata : 42

MRC de Rivière-du-Loup: 187

MRC de Kamouraska : 75

À déterminer / non classé : 1

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 au Québec font état de 1 162 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 117 151. Elles rapportent aussi 38 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 6 493.