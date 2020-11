COVID-19 : quatre tests positifs et un cas retiré au Bas-Saint-Laurent 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte une hausse de trois cas positifs à la COVID-19 dans son bilan du lundi 9 novembre, portant le total à 558 cas depuis le début de la pandémie.

En réalisé, on retrouve deux nouveaux cas dans chacune des MRC de la Matanie et de Rimouski-Neigette. Cependant, un cas «non classé» a aussi été retiré, portant l'augmentation globale à trois pour la journée.

En date de dimanche, 10 h, on recense toujours deux hospitalisation en lien avec la COVID-19 et on indique que 476 personnes sont maintenant rétablies. Selon ces données des autorités régionales de santé publique, auxquelles on ajoute les neuf décès, on retrouve ainsi 73 cas actifs au Bas-Saint-Laurent. Ils seraient vraisemblablement répertoriés en majorité dans l'est du territoire.

Soulignons que le CISSS rapporte aujourd'hui une éclosion à la Résidence des Sages de Matane, où deux usagers et un employé ont reçu un résultat positif au virus en date du 9 novembre. Une éclosion a aussi été observée au GMF-U de Rimouski, lorsque trois employés ont été testés positivement.

Concernant l'éclosion à la résidence Les Bâtisseurs de Matane, la situation est stable, alors qu'aucun nouveau cas n’est déclaré. Au total, 62 personnes (48 résidents, 11 travailleurs et 3 proches-aidants) ont été infectées par la COVID-19. Un usager est présentement hospitalisé.

Plus de 400 tests de dépistage ont été réalisés dans la journée de dimanche.

Cas par MRC du Bas-Saint-Laurent

MRC de La Matapédia : 22 (-) (cas actifs : 0)

MRC de La Matanie : 74 (+2) (cas actifs : 58)

MRC de La Mitis : 13 (-) (cas actifs : 0)

MRC de Rimouski-Neigette : 134 (+2) (cas actifs : 18)

MRC des Basques : 10 (-) (cas actifs : 0)

MRC de Témiscouata : 42 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rivière-du-Loup: 187 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Kamouraska : 75 (-) (cas actifs : n.d.)

À déterminer / non classé : 1 (-1)

Notes : Conformément aux orientations ministérielles, la santé publique ne peut pas préciser le nombre de cas actifs des territoires (MRC/RLS) lorsque le nombre de cas varie de 1 à 4.

Bilan national

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 169 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 115 989. Elles font également état de 15 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 6 455. De ces 15 décès, 5 sont survenus dans les 24 dernières heures, 9 sont survenus entre le 2 et le 7 novembre et 1 est survenu à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 540. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, et s'élève maintenant à 76. Les prélèvements réalisés le 7 novembre s'élèvent à 21 215, pour un total de 3 323 859.